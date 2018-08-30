Медведев назвал основные цели кабмина

Медведев напомнил, что, согласно поручению главы государства, документ должен быть готов до 1 октября. Он сообщил, что Минэкономразвития в четверг представит свои предложения, а после этого документ нужно будет доработать, передает ТАСС

Председатель правительства отметил, что все положения документа «должны быть проработаны очень тщательно», но не должны дублировать суперуказ президента Владимира Путина . Премьер пояснил, что это ключевой документ для правительства, он определит, как кабинет министров будет работать, чтобы обеспечить достижение национальных целей. Среди них он назвал стабильное развитие с низкой инфляцией и растущими доходами граждан, создание современной инфраструктуры, высокотехнологичных производств, ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий.

По словам Медведева, «главное, на чем надо сконцентрироваться, — это дальнейшее повышение уровня жизни людей, рост продолжительности жизни, причем, речь идет о жизни активной, здоровой и интересной, а это значит, что мы должны обеспечить хорошую медицину и комфортное жилье, нормальную экономику, стабильный доход, защищенный от инфляции, дать возможность найти новую работу, получить дополнительное образование». Он также упомянул важность мер по развитию различных населенных пунктов и по поддержке семей с детьми, пожилых людей, инвалидов.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.