Минск решил повысить ставки на переговорах с Москвой

21 сентября пройдет большой саммит России и Белоруссии

Дело в том, что Москва Минск согласовали встречу между Путиным и Лукашенко, которая пройдет 21 сентября.

При этом, в формате данного саммита примут участие и главы правительств России и Белоруссии, что свидетельствует о том, что данное событие будет носить стратегический характер для дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Более, того на встречу прибудут министры финансов, министры энергетики, а также вице-премьеры России и Белоруссии, которые курируют нефтегазовый сектор и сельское хозяйство, а, значит, здесь возможно заключение каких-то базовых соглашений.

Саммит был согласован в телефонном разговоре между Путиным и Лукашенко, что состоялся сегодня, причем целью должно стать закрытие тех вопросов, которые в настоящий момент постоянно поднимаются официальным Минском.

Это белорусские требования по единому газовому рынку ЕАЭС , а также по внутрироссийским ценам на нефть. Это является следствием того, что экономика данной постсоветской республики полностью зависит от льготных цен на российские энергоносители.

Для Белоруссии важно, что эта встреча пройдет на уровне лидеров

«Это будет только началом большого разговора между Россией и Белоруссией. Здесь нужно еще понимать, что Москва сегодня выстраивает новую политику в отношении Минска, причем основным элементом здесь является отказ России от односторонних уступок, которые на протяжении всех последних лет определяли наши двусторонние отношения», — констатирует Вилисов.

Как замечает эксперт, здесь нужно обратить внимание и на изменение структуры переговорной линии между Москвой и Минском, что связано с назначением нового российского посла в Белоруссию, и это также является принципиальным моментом.

«На самом деле, российский и белорусский лидер очень часто встречаются, поэтому факт данного саммита является попыткой со стороны Минска переиграть планы Москвы по переформатированию наших двусторонних отношений», — заключает Вилисов.

Также белорусская сторона хочет сохранить рассмотрение данного вопроса на уровне президентов, когда Россия давно желает перевести этот вопрос на обсуждение отраслевых министерств и прочих государственных органов.

Белоруссия будет бороться за дотации до последнего

«Для Лукашенко возможность личного диалога с президентом Путиным является важным политическим ресурсом, поэтому белорусский лидер будет пытаться сохранить данный инструмент, чтобы иметь возможность отыгрыша назад. Все это и приведет к тому, что подобные переговоры между Москвой и Минском, скорее всего, затянутся», — констатирует Вилисов.

По мнению Максима Владимировича, общая совокупность факторов говорит о том, что трения между Россией и Белоруссией не будут полностью закрыты даже после личной встречи президентов наших государств.

«Все здесь упирается в тот фактор, что Россия не пойдет в этих вопросах на уступки, а Белоруссия сделает все, чтобы на как можно больший срок затянуть этот вопрос, ведь Минск не хочет признавать своего поражения», — резюмирует Вилисов.

Вследствие этого, нас ожидает очень интересный осенний сериал, особенно учитывая желание Минска получить очередные дотации со стороны России — достаточно посмотреть на предложения Белоруссии по российскому налоговому маневру, когда это независимое государство запросило у Москвы финансовую компенсацию за то, что наша страна изменила свою налоговую структуру.

Белорусская экономика полностью зависит от России

«Российские дотации являются основным элементом субсидирования, как белорусской экономики, так и той экономической модели, которая сложилась в данном государстве за годы его независимости», — констатирует Вилисов.

Кроме того, на всю эту ситуацию в торгово-экономических отношениях Москвы и Минска негативно влияет и тот социальный подтекст, который сегодня существует в Белоруссии. Данному государству необходимо решить целый комплекс проблем, которые сегодня перед ним стоят, но для этого Минску требуется значительное финансирование своих новых проектов.

«В результате получается замкнутый круг, когда российские субсидии помогают поддерживать существующую в Белоруссии экономическую модель, но они, естественно, не носят безграничного характера, поэтому Минску постоянно не хватает средств. При этом, фактически любые реформы будут носить для Белоруссии крайне болезненный характер», — заключает Вилисов.

И России также приходится это учитывать, поскольку Белоруссия является нашим ближайшим партнером и страной, с которой мы строим, как Евразийский союз, так и имеем межгосударственную структуру, которая получила громкое название «Союзное государство».

«Соответственно, здесь имеет место огромный клубок противоречий, который просто невозможно разрешить быстро, поэтому даже эта встреча Путина и Лукашенко не подведет окончательную черту под трениями», — резюмирует Вилисов.

И, кстати говоря, никакие российские субсидии не смогут убрать проблему неэффективности белорусской экономики, что в Белоруссии, конечно, прекрасно понимают, но все равно рассчитывают на увеличение помощи из нашей страны.