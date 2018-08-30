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Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины
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Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины 

RT на русском 3 часа назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена баллотироваться на выборах президента Украины.
«Батькивщина» не будет объединяться с другими политическими силами, и на президентских выборах не будет поддерживать ни одного кандидата, кроме кандидата от нашей политической силы. Мы пойдем единой командой — партией «Батькивщина» — и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах», — говорится в сообщении на сайте Тимошенко.
Он отметила, что не намерена ни с кем объединяться, чтобы «не брать ответственность за других политиков».
Ранее Тимошенко рассказала, какая форма правления необходима Украине.
RT на русском: последние новости
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