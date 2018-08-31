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Сбивший мотоциклиста лось скрылся с места ДТП: видео
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Сбивший мотоциклиста лось скрылся с места ДТП: видео 

ТК «Звезда» + ещё 6 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент был снят камерой видеорегистратора на Щелковском шоссе.
Пользователи Интернета опубликовали видео, снятое видеорегистратором, как на Щелковском шоссе лось сбил мотоциклиста.
На кадрах видно, что мужчина на байке едет с небольшой скоростью в потоке автомобилей. Внезапно из леса выбегает крупное животное и таранит ничего не подозревающего человека.
«Охренеть», — слышен невозмутимый голос за кадром.
От удара лось сам оказывается на асфальте, однако быстро поднимается и моментально скрывается с места ДТП. Байкер же какое-то время остается в лежачем положении, но вскоре приходит в чувство и встает с земли.
Отметим, что судя по видео мужчина сильно не пострадал. Скорее всего, от тяжелых последствий столь серьезного удара его спас защитный шлем.
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