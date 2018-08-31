Сбивший мотоциклиста лось скрылся с места ДТП: видео

Инцидент был снят камерой видеорегистратора на Щелковском шоссе.

Пользователи Интернета опубликовали видео, снятое видеорегистратором, как на Щелковском шоссе лось сбил мотоциклиста.

На кадрах видно, что мужчина на байке едет с небольшой скоростью в потоке автомобилей. Внезапно из леса выбегает крупное животное и таранит ничего не подозревающего человека.

«Охренеть», — слышен невозмутимый голос за кадром.

От удара лось сам оказывается на асфальте, однако быстро поднимается и моментально скрывается с места ДТП. Байкер же какое-то время остается в лежачем положении, но вскоре приходит в чувство и встает с земли.

Отметим, что судя по видео мужчина сильно не пострадал. Скорее всего, от тяжелых последствий столь серьезного удара его спас защитный шлем.