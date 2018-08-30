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Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее супруга
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Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее супруга 

РИА Новости 17 минут назад
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко", — говорится в сообщении.
Глава белорусского государства также передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.
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