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Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко
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Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 21 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин уже позвонил президенту Белоруссии Лукашенко, тепло поздравил его с днем рождения, который сегодня у белорусского лидера. Обсудили и текущие вопросы, и график контактов, в том числе на высшем уровне на перспективу. Мы подтверждаем те даты, которые озвучила белорусская сторона», — передает его слова ТАСС.
В то же время посол России в Белоруссии Александр Суриков, который завершает свою миссию в этой стране, на встрече с Лукашенко отметил, что страны в целом сблизили свои позиции, хотя и остаются некоторые «шероховатости», передает РИА «Новости».
«Я считаю, мы нормально взаимодействовали с белорусским обществом, с народом, руководством Беларуси… У каждого руководителя, в том числе и у послов, которые когда-то заканчивают свою работу в должности, всегда есть сожаление, что что-то недоделал. Но это не значит, что надо плакать… Недоделал — значит, другой доделает», — сказал Суриков.
Он отметил, что отношения двух государств не складываются без преемственности, и послы должны ее поддерживать.
«А сами подходы к работе, внутриаппаратные, более конкретные, — это дело каждого руководителя. Главное, чтобы был результат. А результат — дальнейшее сближение наших братских стран», — сказал дипломат.
На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что Путин представил ему Бабича как «нормального человека, который будет способствовать нормализации, углублению отношений» между странами. Президент Белоруссии пообещал приветствовать его назначение послом.
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