Посол РФ: Минск и Москва совместными усилиями сблизили позиции

"Я поставил своеобразный рекорд, проработав 12,5 лет в Белоруссии. За этот период, благодаря Вам [Лукашенко], Владимиру Владимировичу Путину , усилиям наших посольств удалось, несмотря иногда на шероховатости, сблизить позиции стран. Если в этом есть и моя небольшая заслуга, то я этому чрезвычайно рад", — сказал Суриков.

Оценивая свою работу в Белоруссии, Суриков сказал, что дипмиссия «нормально взаимодействовала с белорусским обществом, народом, руководством страны». Касаясь назначения нового посла, он отметил, что без «преемственности в отношениях между двумя государствами просто не бывает». «Послы, как я понимаю, должны это поддерживать, — сказал Суриков. — А свои подходы в работе — это дело каждого руководителя, главное, чтобы был результат, — это дальнейшее сближение наших братских народов».