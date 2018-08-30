Посол РФ: Минск и Москва совместными усилиями сблизили позиции 

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Белоруссии и России совместными усилиями удалось сблизить позиции, несмотря на сложности в отношениях. Об этом заявил в четверг журналистам посол России в Белоруссии Александр Суриков после встречи с президентом Александром Лукашенко по случаю завершения дипломатической миссии.
"Я поставил своеобразный рекорд, проработав 12,5 лет в Белоруссии. За этот период, благодаря Вам [Лукашенко], Владимиру Владимировичу Путину, усилиям наших посольств удалось, несмотря иногда на шероховатости, сблизить позиции стран. Если в этом есть и моя небольшая заслуга, то я этому чрезвычайно рад", — сказал Суриков.
Оценивая свою работу в Белоруссии, Суриков сказал, что дипмиссия «нормально взаимодействовала с белорусским обществом, народом, руководством страны». Касаясь назначения нового посла, он отметил, что без «преемственности в отношениях между двумя государствами просто не бывает». «Послы, как я понимаю, должны это поддерживать, — сказал Суриков. — А свои подходы в работе — это дело каждого руководителя, главное, чтобы был результат, — это дальнейшее сближение наших братских народов».
24 августа президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой в Сочи Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича. Он сменит этом посту Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.