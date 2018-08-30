Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии

В ходе беседы, состоявшейся по просьбе посла, рассматривалась «актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на гуманитарные аспекты обстановки в Сирии и задачи оказания многоконфессиональному сирийскому народу эффективного содействия в постконфликтном восстановлении страны», информировали в дипведомстве.