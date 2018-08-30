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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном гуманитарную обстановку в Сирии, включая вопросы восстановления этой арабской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе беседы, состоявшейся по просьбе посла, рассматривалась «актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на гуманитарные аспекты обстановки в Сирии и задачи оказания многоконфессиональному сирийскому народу эффективного содействия в постконфликтном восстановлении страны», информировали в дипведомстве.
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