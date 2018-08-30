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Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
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Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко предварительно запланирована на 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Сегодня главы двух стран поговорили по телефону. В переговорах также примут участие премьер-министры и министры финансов двух стран, а также вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Сегодня президенту Белоруссии исполнилось 64 года.
Напомним, лидеры обеих стран встречались на прошлой нелделе в Сочи. Позже Александр Лукашенко назвал Россию и Белоруссию взаимными ангелами-хранителями.
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