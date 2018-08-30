Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Сегодня главы двух стран поговорили по телефону. В переговорах также примут участие премьер-министры и министры финансов двух стран, а также вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Сегодня президенту Белоруссии исполнилось 64 года.

Напомним, лидеры обеих стран встречались на прошлой нелделе в Сочи. Позже Александр Лукашенко назвал Россию и Белоруссию взаимными ангелами-хранителями.