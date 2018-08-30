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Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму
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Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму 

Свободная пресса 1 час назад
Президент России Владимир Путин направил главе Белоруссии Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, в которой поблагодарил его за вклад в развитие отношений Москвы и Минска.
Российский президент подчеркнул, что со своей стороны готов продолжать работу по укреплению взаимодействия в рамках Союзного государства.
«Искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего», — говорится в послании.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что он не пытается использовать санкционное давление Запада на Россию для того, чтобы получить какие-то выгоды из сложившейся ситуации.
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