Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму

Российский президент подчеркнул, что со своей стороны готов продолжать работу по укреплению взаимодействия в рамках Союзного государства.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего», — говорится в послании.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что он не пытается использовать санкционное давление Запада на Россию для того, чтобы получить какие-то выгоды из сложившейся ситуации.

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