Путин и Лукашенко встретятся в России

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести двусторонние переговоры. В них примут участие премьер-министры двух стран, их замы и министры финансов.

Главы государств подтвердили необходимость встречи в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе российский стороны, сообщает сайт президента Республики Беларусь. Предварительной датой обозначено 21 сентября.

В переговорах будут участвовать главы ведомств, отвечающих за финансы, нефтегазовый сектор и сельское хозяйство.

Предварительная договрённость о диалоге в двустороннем формате была достигнута между Путиным и Лукашенко 22 августа. Предполагалось, что новая встреча пройдёт на российской территории: в Сочи или Москве.