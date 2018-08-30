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Путин и Лукашенко встретятся в России
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Путин и Лукашенко встретятся в России 

News.ru 1 час назад
Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести двусторонние переговоры. В них примут участие премьер-министры двух стран, их замы и министры финансов.
Главы государств подтвердили необходимость встречи в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе российский стороны, сообщает сайт президента Республики Беларусь. Предварительной датой обозначено 21 сентября.
В переговорах будут участвовать главы ведомств, отвечающих за финансы, нефтегазовый сектор и сельское хозяйство.
Предварительная договрённость о диалоге в двустороннем формате была достигнута между Путиным и Лукашенко 22 августа. Предполагалось, что новая встреча пройдёт на российской территории: в Сочи или Москве.
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