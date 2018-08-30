Лукашенко согласовал встречу с Путиным

Лукашенко сообщил, что согласовал с Путиным встречу с участием правительств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным согласовал проведение новой встречи лидеров двух стран с участием правительств. "Я разговаривал с президентом России… позвонил в развитие наших договоренностей в Сочи. Мы определились, когда мы встретимся в широком составе, руководством правительства и так далее", — заявили Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике.