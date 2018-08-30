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Лукашенко согласовал встречу с Путиным
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Лукашенко сообщил, что согласовал с Путиным встречу с участием правительств 

РИА Новости + ещё 8 49 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным согласовал проведение новой встречи лидеров двух стран с участием правительств.
"Я разговаривал с президентом России… позвонил в развитие наших договоренностей в Сочи. Мы определились, когда мы встретимся в широком составе, руководством правительства и так далее", — заявили Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике.
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