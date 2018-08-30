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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним график контактов
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним график контактов 

Российская Газета + ещё 5 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.
Ранее российский лидер поздравил белорусского коллегу телеграммой, отметив его вклад в развитие дружественных, союзнических связей между двумя государствами. «Ваши личные усилия в значительной степени способствовали тому, что двустороннее сотрудничество приобрело столь конструктивный, взаимовыгодный характер и благоприятно сказывается на самых различных сторонах жизни граждан России и Беларуси», — подчеркнул он.
Путин подтвердил готовность к продолжению совместной работы как по укреплению взаимодействия в рамках Союзного государства, так и по продвижению интеграции на евразийском пространстве.
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