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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИДЕРЫ ОБСУДИЛИ ГРАФИК ПРЕДСТОЯЩИХ КОНТАКТОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ — КРЕМЛЬ
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