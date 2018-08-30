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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
РИА Новости
53 минуты назад
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РИА Новости
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИДЕРЫ ОБСУДИЛИ ГРАФИК ПРЕДСТОЯЩИХ КОНТАКТОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ — КРЕМЛЬ
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