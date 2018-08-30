Поклонская выступила с резким призывом

Поклонская отметила, что террористов не стоит бояться, и надо с ними бороться, как делают во всем мире.

«Их надо мочить, как сказал наш президент. Мочить везде, даже в сортирах. Чем мы и занимаемся», — подчеркнула она.

Поклонская рассказала, что во время своей работы в Крыму делала всё для искоренения террористов.

Комментируя «приговор центрального национального суда „Правого сектора“ 50 россиянам, в число которых попала и она сама, Поклонская заявила, что террористов слушать нечего.

В июле 2018-го Поклонская рассказала, что настоящей оценкой ее деятельности стал „смертный приговор“, вынесенный „Правым сектором“. Позже стало известно о возбужденном СК деле против лидеров и участников экстремисткой организации за подготовку убийств 50 российских госслужащих.

Дело возбудили после публикации „приговора“. По версии следствия, таким способом в „Правом секторе“ попытались отомстить за осуждение активиста Евромайдана Александра Костенко . Его приговорили к четырем годам тюрьмы за причинение легкого вреда здоровью бойцу батальона „Беркут“.

Приговор Костенко вынес в мае 2015 года симферопольский суд. Сторону обвинения в деле активиста представляла Поклонская.