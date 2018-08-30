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Поклонская выступила с резким призывом
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Поклонская выступила с резким призывом 

Рамблер 1 час назад
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала членов экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в России) террористами и сказала, что их надо «мочить». Такое заявление она сделала в интервью директору ГТРК «Таврида» Николаю Долгачеву.
Поклонская отметила, что террористов не стоит бояться, и надо с ними бороться, как делают во всем мире.
«Их надо мочить, как сказал наш президент. Мочить везде, даже в сортирах. Чем мы и занимаемся», — подчеркнула она.
Поклонская рассказала, что во время своей работы в Крыму делала всё для искоренения террористов.
Комментируя «приговор центрального национального суда „Правого сектора“ 50 россиянам, в число которых попала и она сама, Поклонская заявила, что террористов слушать нечего.
В июле 2018-го Поклонская рассказала, что настоящей оценкой ее деятельности стал „смертный приговор“, вынесенный „Правым сектором“. Позже стало известно о возбужденном СК деле против лидеров и участников экстремисткой организации за подготовку убийств 50 российских госслужащих.
Дело возбудили после публикации „приговора“. По версии следствия, таким способом в „Правом секторе“ попытались отомстить за осуждение активиста Евромайдана Александра Костенко. Его приговорили к четырем годам тюрьмы за причинение легкого вреда здоровью бойцу батальона „Беркут“.
Приговор Костенко вынес в мае 2015 года симферопольский суд. Сторону обвинения в деле активиста представляла Поклонская.
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