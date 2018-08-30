Кудрин признал масштабную коррупцию во власти

Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин в интервью. По его словам, в том, что так считает общество, виновата и Счетная палата. «Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство», — отметил он.

Кудрин подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция, реальная подотчетность органов власти своим избирателям. «Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», — добавил чиновник.