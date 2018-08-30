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Кудрин признал масштабную коррупцию во власти
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Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства 

BFM.RU + ещё 8 43 минуты назад
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что причиной воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали. Об этом он ​рассказал в интервью газете «Ъ».
«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин в интервью. По его словам, в том, что так считает общество, виновата и Счетная палата. «Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство», — отметил он.
Кудрин подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция, реальная подотчетность органов власти своим избирателям. «Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», — добавил чиновник.
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