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РФ не дала США расширить санкции по КНДР
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Россия заблокировала в Совбезе ООН попытку США расширить санкции по Северной Корее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: UNMULTIMEDIA.ORG
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН попытку США ввести санкции против двух российских компаний и шести судов за якобы поставки нефти в Северную Корею, сообщает агентство France Presse.
Вето российской стороны поддержал Китай, который является главным торговым партнером КНДР.
На прошлой неделе сообщалось о введении Соединенными Штатами санкций против нескольких российских граждан и компаний. В черный список, в том числе, попали компании Primorye Maritime Logistics Co и Gudzon Shipping Co LLC, которые, по данным американского Минфна, якобы использовали суда под российским флагом для поставки топлива Пхеньяну в нарушение санкций СБ ООН.
Под дейстиве ограничительных мер попали шесть судов под российским флагом. «Поставки нефти на суда под флагом КНДР запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Последствия за нарушения этих санкций будут в силе, пока мы не достигнем окончательной денуклеаризации КНДР», — говорится в сообщении финансового ведомства.
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