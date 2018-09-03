Песков опроверг визит Путина в КНДР

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует визит в КНДР.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что визит российского лидера в Пхеньян может состояться 9 сентября.
"В планах такой поездки нет", — сказал он.
Песков также сообщил, что нет до сих пор и планов относительно встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 11-13 сентября.
"Пока северокорейская сторона нам не сообщала о намерениях руководителя воспользоваться приглашением президента Путина [посетить Россию]", — сказал он.