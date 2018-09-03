Песков опроверг визит Путина в КНДР

Песков опроверг предположения о готовящемся визите Путина в КНДР 9 сентября

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что визит российского лидера в Пхеньян может состояться 9 сентября.

"В планах такой поездки нет", — сказал он.

Песков также сообщил, что нет до сих пор и планов относительно встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 11-13 сентября.