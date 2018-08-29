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Крым испугался провокаций Украины на выборах
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В Крыму прокомментировали провокации Украины накануне выборов в стране 

РИА Новости 43 минуты назад
Украинские власти ввиду приближающихся выборов в стране будут прибегать к новым провокациям по отношению к России, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Петр Порошенко пока не говорил о намерении баллотироваться на второй срок, однако уже заявил, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети.
"Ожидать от нынешней власти, приближающейся к завершению своего срока… можно всего чего угодно. Это факт. И чем ближе к выборам и президентским, и парламентским, тем больше будет провокаций, обострения и осложнения обстановки", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его мнению, России не обойтись без дисциплинирующих мер воздействия.
Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено.
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