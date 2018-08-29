Кремль восхитился «смелым поступком» Путина

Песков назвал выступление президента смелым поступком в его стиле

Телеобращение президента по вопросу пенсионных изменений — его личная инициатива и смелый поступок. Об этом заявили в Кремле, обратив также внимание, что впервые прозвучала цифра ежесуточных расходов на пенсии в президента по вопросу пенсионных изменений — его личная инициатива и смелый поступок. Об этом заявили в Кремле, обратив также внимание, что впервые прозвучала цифра ежесуточных расходов на пенсии в России

"Президент и вчера в Омске на совещании, и сегодня говорил, что, безусловно, тема преобразований в пенсионной сфере всегда и во всех странах была чрезвычайно резонансной и дискуссионной", — заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Президент открыто и подробно изложил аргументацию, стоящую за инициативой по известным преобразованиям, добавил он. "И достаточно подробно и понятно объяснил, почему они нужны сейчас, подчеркнув, что теоретически можно было бы ничего не делать — на его век бы хватило", — заметил представитель Кремля.

Но думая о будущем и интересах пенсионеров, глава государства принял решение выступить с таким обращением, продолжил Песков. "Это смелый поступок в стиле Путина, убеждений Путина: он принял решение обратиться напрямую к людям", — пояснил он.

"Дано абсолютно подробное объяснение, — отметил пресс-секретарь главы государства. — Президент объяснил от А до Я все причины, по которым необходимы эти самые изменения".

Конечно же, сама инициатива принадлежит правительству, потому что именно оно выполняло начальные расчеты, где принимались во внимание демографические факторы, факторы "двойной ямы" и экономические факторы, уточнил Песков.

"Наверное, впервые президент назвал цифру ежесуточных расходов на пенсии в нашей стране — она весьма впечатляющая", — оценил представитель Кремля.

"Будучи главой государства, за которого проголосовало подавляющее большинство граждан, Путин никогда не уходил от своей ответственности и в наиболее ответственные моменты делал ответственные заявления", — заключил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, такое обращение — личная инициатива Путина. "Президент действительно имел потребность объяснить людям причины, которыми руководствовалось правительство, рассказать, почему нельзя было дальше медлить с преобразованиями, выразить несогласие по ряду параметров, и предложить определенные модальности, которые призваны смягчить последствия для людей, которые вступают в пенсионный возраст в момент преобразований", — пояснил он.