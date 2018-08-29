Россия хочет укрепить экономические связи с Азербайджаном 

Россия планирует провести переговоры об укреплении экономического сотрудничества с Азербайджаном. Итогом переговоров может стать подписание двустороннего соглашения между Москвой и Баку.
Распоряжение о намерении провести переговоры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики и развитии экономического сотрудничества», — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.
За первые пять месяцев 2018 года товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос на четверть. С начала года российские компании инвестировали в экономику страны порядка $4 млрд За этот же период азербайджанские инвесторы вложили в экономику России около $1 млрд