Россия хочет укрепить экономические связи с Азербайджаном

Баку. Россия планирует провести переговоры об укреплении экономического сотрудничества с Азербайджаном . Итогом переговоров может стать подписание двустороннего соглашения между Москвой

Распоряжение о намерении провести переговоры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

«Принять предложение Минэкономразвития России , согласованное с МИДом России , о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики и развитии экономического сотрудничества», — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

За первые пять месяцев 2018 года товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос на четверть. С начала года российские компании инвестировали в экономику страны порядка $4 млрд За этот же период азербайджанские инвесторы вложили в экономику России около $1 млрд