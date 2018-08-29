Лавров: Москва готова сотрудничать с Киевом в рамках СНГ 

Россия готова взаимодействовать с Украиной на пространстве СНГ, если у Киева будет в этом интерес. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, комментируя закрытие Украиной своего представительства при Содружестве.
По словам главы МИД РФ, Москва всегда пойдет навстречу украинским коллегам, если с их стороны «здравый смысл будет пробивать себе дорогу». При этом на Смоленской площади не удивлены заявлениями Киева о возможности выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. По мнению Лаврова, они связаны с предстоящими в марте выборами на Украине. Российский министр напомнил, что украинские власти ранее также обещали разорвать дипломатические отношения с Москвой и заблокировать транспортное сообщение с восточным соседом.
Что касается СНГ, то глава МИД РФ напомнил, что Украина никогда в полном объеме не состояла в СНГ, поскольку так и не присоединилась к уставу организации. При этом, например, Грузия по-прежнему продолжает участвовать в некоторых договорах СНГ, хотя и покинула Содружество официально.