Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью мужа Матвиенко

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга — Владимира Матвиенко", — говорится в тексте официального сообщения.

Лукашенко также передал свои слова поддержки всем родным и близким Матвиенко.