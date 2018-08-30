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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью мужа Матвиенко
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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью мужа Матвиенко 

Газета.Ru + ещё 18 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил соболезнования в связи со смертью мужа председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимира. Об этом сообщается на сайте Лукашенко.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга — Владимира Матвиенко", — говорится в тексте официального сообщения.
Лукашенко также передал свои слова поддержки всем родным и близким Матвиенко.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном уходе Матвиенко.
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