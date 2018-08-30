РФ «жестко» предупредила Запад по Идлибу

Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя возможные удары по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России также предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.
Накануне Лавров заявил, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, хотя у Дамаска не может быть химоружия.