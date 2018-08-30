РФ «жестко» предупредила Запад по Идлибу

Россия направила Западу «жесткое» предупреждение по поводу Идлиба

Ранее официальный представитель МИД России также предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.

Накануне Лавров заявил, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, хотя у Дамаска не может быть химоружия.