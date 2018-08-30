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РФ «жестко» предупредила Запад по Идлибу
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Россия направила Западу «жесткое» предупреждение по поводу Идлиба 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя возможные удары по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России также предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.
>> Россия усилит Сирию
Накануне Лавров заявил, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, хотя у Дамаска не может быть химоружия.
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