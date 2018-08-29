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Лавров заявил о крупном провале США
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Лавров заявил, что США не удалось осуществить смену режима в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром назвал эгоистичной позицию США по ситуации в Сирии.
«Уже не первый раз Соединённые Штаты при самых разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма», — сказал он, отвечая на вопрос RT.
Лавров отметил, что так было в Ираке, в Ливии и так «пытаются сделать в Сирии».
«Но, сказал бы я уже более правильно, пытались сделать в Сирии. Этого у них не получилось… Мы считаем такие эгоистические, односторонние, геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», — добавил он.
Ранее в российском МИД предостерегли США от опрометчивых шагов в Сирии.
RT на русском: последние новости
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Комментарии65  Ещё 9 источников 
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