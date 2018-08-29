Тест: Угадайте, где Медведев

Пока Медведев находился вне поля зрения публики, журналисты старательно гадали, куда он мог деться. Предлагаем вам вспомнить, где побывал премьер-министр за время своей политической карьеры, и определить по фотографиям с ним, где он был в момент съемки.