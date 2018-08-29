Тест: Угадайте, где Медведев 

Премьер-министр Дмитрий Медведев появился на публике после двух недель отсутствия. Глава правительства провел встречу с врио губернатора Нижегородской области, и журналисты задокументировали это мероприятие. Однако интрига осталась: СМИ недоумевают, какую спортивную травму мог получить премьер, ведь на фотографиях этого не видно.
Пока Медведев находился вне поля зрения публики, журналисты старательно гадали, куда он мог деться. Предлагаем вам вспомнить, где побывал премьер-министр за время своей политической карьеры, и определить по фотографиям с ним, где он был в момент съемки.