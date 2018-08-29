Ещё
Слишком размахнулись. Путин о зданиях ПФР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин про здания ПФР: они слишком размахнулись со своими апартаментами 

Газета.Ru + ещё 7 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что вариант по продаже зданий ПФР не поможет решить пенсионный вопрос.
"Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю", — сказал Путин.
Он отметил, что общая стоимость указанных объектов составляет 120 млрд руб.
"Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход", — отметил Путин.
Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.
Газета.Ru: последние новости
Кудрин поддержал мнение о масштабной коррупции во власти Песков прокомментировал иск США в ВТО против России Медведев пообещал наказать за холодные туалеты в школах
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти369
Глобусы с российским Крымом привели к скандалу96
Определена самая вымирающая от пьянства страна130
Москву «опозорили» на весь мир563
США взяли Крымский мост на прицел233
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
05:20
Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности
Украина В мире
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение