Слишком размахнулись. Путин о зданиях ПФР

Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что вариант по продаже зданий ПФР не поможет решить пенсионный вопрос.
"Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю", — сказал Путин.
Он отметил, что общая стоимость указанных объектов составляет 120 млрд руб.
"Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход", — отметил Путин.
Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.