Первые фото Медведева после исчезновения 

1/5 В российских агентствах появились три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа, при этом в последний раз его видели среди людей ровно две недели назад. Отсутствие главы правительства было обнаружено не сразу, хотя Дмитрий Анатольевич не посетил два заседания кабмина, большие слушания в Госдуме по пенсионной реформе РИА Новости Фото:

2/5 В пресс-службе правительства ранее объяснили отсутствие начальника на публичных мероприятиях спортивной травмой — при этом ни ее характер, ни вид опасного вида спорта названы не были. Как сообщал «Газете.Ru» источник, премьер-министр ни отпуск, ни больничный лист не оформлял РИА Новости Фото:

3/5 Стоит отметить, что раз в несколько дней в СМИ публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было. На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, между тем на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует РИА Новости Фото:

4/5 Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский во время встречи в резиденции «Горки», фотография датирована 13 августа 2018 года ТАСС Фото: