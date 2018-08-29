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Первые фото Медведева после исчезновения
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Первые фото Медведева после исчезновения 

Газета.Ru 23 минуты назад
«Газета.Ru» предлагает сравнить официальные кадры с премьером, от 28 августа, с предыдущими, от 13 и 14 августа. На фото не представляется возможным определить, какую травму мог получить Медведев.
1/5  В российских агентствах появились три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа, при этом в последний раз его видели среди людей ровно две недели назад. Отсутствие главы правительства было обнаружено не сразу, хотя Дмитрий Анатольевич не посетил два заседания кабмина, большие слушания в Госдуме по пенсионной реформе
Фото:
2/5  В пресс-службе правительства ранее объяснили отсутствие начальника на публичных мероприятиях спортивной травмой — при этом ни ее характер, ни вид опасного вида спорта названы не были. Как сообщал «Газете.Ru» источник, премьер-министр ни отпуск, ни больничный лист не оформлял
Фото:
3/5  Стоит отметить, что раз в несколько дней в СМИ публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было. На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, между тем на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует
Фото:
4/5  Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский во время встречи в резиденции «Горки», фотография датирована 13 августа 2018 года
Фото:
5/5  Премьер-министр России Дмитрий Медведев и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время встречи в резиденции «Горки», фотография датирована 14 августа 2018 года
Фото:
В российских агентствах появились три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа, при этом в последний раз его видели среди людей ровно две недели назад. Отсутствие главы правительства было обнаружено не сразу, хотя Дмитрий Анатольевич не посетил два заседания кабмина, большие слушания в Госдуме по пенсионной реформе. Кроме того, 28 августа прошло важное совещание по социально-экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина в Омске, на котором Медведева также не было.
В пресс-службе правительства ранее объяснили отсутствие начальника на публичных мероприятияхспортивной травмой — при этом ни ее характер, ни вид опасного вида спорта названы не были. Как сообщал «Газете.Ru» источник, премьер-министр ни отпуск, ни больничный лист не оформлял. Стоит отметить, что раз в несколько дней в СМИ публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было. На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, между тем на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует.
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