Первые фото Медведева после исчезновения 

В российских агентствах появились три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа, при этом в последний раз его видели среди людей ровно две недели назад. Отсутствие главы правительства было обнаружено не сразу, хотя Дмитрий Анатольевич не посетил два заседания кабмина, большие слушания в Госдуме по пенсионной реформе. Кроме того, 28 августа прошло важное совещание по социально-экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина в Омске, на котором Медведева также не было.
В пресс-службе правительства ранее объяснили отсутствие начальника на публичных мероприятияхспортивной травмой — при этом ни ее характер, ни вид опасного вида спорта названы не были. Как сообщал «Газете.Ru» источник, премьер-министр ни отпуск, ни больничный лист не оформлял. Стоит отметить, что раз в несколько дней в СМИ публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было. На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, между тем на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует.