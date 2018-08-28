Star (Турция): Россия отступит под давлением санкций?

27 августа вступила в силу часть новых санкций против России . Вторая часть пакета санкций, предусматривающих прежде всего препятствование продаже оружия, получению кредитов и заключению финансовых соглашений, будет введена в ноябре.

Америка, с одной стороны, применяет санкции против России, с другой — демонстрирует резкую реакцию в отношении любого, кто заключает соглашения с Россией в военной сфере. И, как говорит официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, «не желает, чтобы кто-либо покупал С-400».

С другой стороны, Великобритания , не пролив свет на инцидент со Скрипалями, не представив общественности доказательств, не обеспечив открытости расследования, определила Россию стороной инцидента с отравлением агента! И классическая, традиционная враждебность Великобритании к России используется как ключ к политическому ходу посредством этого происшествия.

Если вы обратите внимание, дело Брансона (Brunson) тоже было использовано как основание или повод для американских санкций в отношении Турции . Цель — препятствовать шагам Турции путем натягивания отношений и экономического давления!

Советник президента США по национальной безопасности Болтон (Bolton) поучает Украину ЕС : «Вы должны искать альтернативы „Северному потоку — 2“». Важная деталь, не так ли? Советник Болтон по сути говорит: «Отношения между вами не должны налаживаться. Даже, если можно, нужно дойти до разрыва!» Почему? Очень просто: без кризиса американские интересы не воплотятся в жизнь. Должен быть кризис, атмосфера войны должна усиливаться, у всех должна быть напряженность в отношениях друг с другом. А США пусть кажутся теми, кто решает проблемы.

И вот, вероятно, под этим давлением Меркель в поисках природного газа посетила страны Кавказа. Грузия важна для Германии. Грузия укрепляла свои отношения с ЕС, чтобы добиться независимости от России. Но предотвратить вхождение Абхазии и Южной Осетии в орбиту влияния России в результате референдума не удалось. Более того, в тот период даже никто не применил санкции против России. Армения при новой администрации начала делать новые ходы. Армения, несмотря на отсутствие блестящей экономической базы, так же незаменима для Запада, как и для России. Меркель предложила Пашиняну посредничество в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Такое же предложение было сделано и Азербайджану. Но даже невооруженным глазом было видно, что сейчас главная цель Меркель — природный газ. Тем не менее Запад, очевидно, не намерен оказывать экономическую поддержку Армении до тех пор, пока она не отколется от России! Напомним, что с Украиной посредством аналогичной риторики дело дошло до атмосферы войны.

Когда Меркель находилась в Грузии близ границ Абхазии и Южной Осетии, Путин принял в Кремле глав двух этих регионов.

Сейчас Германия и Россия нуждаются друг в друге! Но также становится понятно, что они не хотят садиться за стол переговоров, не имея новых козырей в своих руках. Чувствовалось, что Германия, дабы минимизировать американское давление, на переговорах вынуждена поднимать темы, которые не связаны с основной целью ее визита!

Даже тот факт, что из состава немецкой делегации без возражений был удален один из немецких депутатов, поскольку ему был запрещен въезд в Азербайджан, показал, что сейчас риторика о демократии и свободах не является приоритетом на повестке дня Меркель. Азербайджан не разрешил этому незаконно посетившему Нагорный Карабах депутату въезд в страну, хотя он находился в составе официальной делегации. И Меркель повиновалась этому запрету.

Кавказ несет серьезный смысл для западного мира. Каждая из трех стран обладает особым значением. Азербайджан перевешивает в силу его энергоносных месторождений. Грузия обладает особым смыслом как пусковое звено с точки зрения отнятия региона у России с выходом к Черному морю на границе с Турцией. Если Армению удастся отнять у России, тогда речь будет идти об изменении балансов на Кавказе. Но весь вопрос в том, можно ли ее отнять! Россия желает каким-либо образом разместить свою армию в Нагорном Карабахе. И с помощью этого еще более усилить свое присутствие на Южном Кавказе! Россия таким способом намерена пробить железное кольцо, которое плетут вокруг нее. Россия полагает, что тот, кто сопротивляется, столкнется с новой атмосферой оккупации. Эта деталь имеет силу и для Азербайджана, и для Армении. Хорошо, но возможно ли одностороннее доминирование России на Южном Кавказе? Полагать, что это возможно, пока у Великобритании есть нефтяные интересы в регионе, абсурдно! Даже урегулирование статуса Каспия спустя 22 года, когда стороны сели за стол переговоров и подписали соглашение, подразумевало вступление в силу новой политики по оси России. А не признающая границ политика США укрепила спокойный взгляд на шаги России, не уступающей США в этом вопросе. Хорошо это или плохо, не знаю. Но я знаю одно: благополучие невозможно создать с помощью насилия!