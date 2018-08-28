Патрушев обсудит с белорусским коллегой вопросы обеспечения безопасности 

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев обсудит с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем «актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран». Во встрече, которая пройдет 29 августа в Москве, примут участие представители ряда министерств и ведомств, сообщила во вторник пресс-служба Совбеза.
"Очередные консультации состоятся согласно Плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран. Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран", — сообщает пресс-служба.