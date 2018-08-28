Патрушев обсудит с белорусским коллегой вопросы обеспечения безопасности

"Очередные консультации состоятся согласно Плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран. Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран", — сообщает пресс-служба.