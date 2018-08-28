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Путин провел перестановки в Крыму
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Путин назначил нового главу МВД Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министром внутренних дел по Республике Крым назначен генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, говорится в указе президента РФ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В начале июня президент освободил от должности руководителя крымского управления МВД Сергея Абисова.
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"Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
Последнее место работы Олега Торубарова — начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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