Путин провел перестановки в Крыму

Министром внутренних дел по Республике Крым назначен генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, говорится в указе президента РФ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В начале июня президент освободил от должности руководителя крымского управления МВД Сергея Абисова.
"Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
Последнее место работы Олега Торубарова — начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.