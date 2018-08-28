Порошенко рассказал, чего ждёт от Додона

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов к диалогу и сотрудничеству с Молдавией , но при этом ожидает поддержку территориальной целостности и независимости страны со стороны Кишинёва

«Кстати, на днях президент Молдавии заявил о том, что он готов к диалогу. Я со своей стороны тоже хочу заявить, что я всегда поддерживал такую возможность», — приводит «112 Украина» слова Порошенко.

По его словам, у Киева и Кишинёва плодотворные отношения на межправительственном уровне.

«Об этом очень хорошо известно молдавскому главе государства, как и об ожиданиях президента Порошенко, официального Киева абсолютно чёткой поддержки территориальной целостности, независимости нашего государства, включительно с Крымом. Ждём соответствующей твердой позиции от наших соседей», — добавил Порошенко.

Крым стал регионом России по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение.