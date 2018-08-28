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Украина и Грузия договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам
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Украина и Грузия договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украина и Грузия подготовили соглашение о поездках своих граждан между странами по внутренним документам. Об этом сообщил посол Украины в Грузии на совещании украинских дипломатов в Киеве.
"Мы получили подтверждение, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован соответствующими ведомствами с украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения", — сказал он.
По его словам, подписание соглашения планируется в сентябре во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
С 2015 года для украинцев действует безвизовый режим с Грузией. В июле 2017 года главы правительств Украины и Грузии высказали намерения упростить поездки граждан между странами и согласовали возможность пересечения границы по внутренним документам.
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