Украина и Грузия договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам

КИЕВ, 28 августа. / ТАСС /. Украина Грузия подготовили соглашение о поездках своих граждан между странами по внутренним документам. Об этом сообщил посол Украины в Грузии на совещании украинских дипломатов в Киеве.

"Мы получили подтверждение, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован соответствующими ведомствами с украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения", — сказал он.

По его словам, подписание соглашения планируется в сентябре во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

С 2015 года для украинцев действует безвизовый режим с Грузией. В июле 2017 года главы правительств Украины и Грузии высказали намерения упростить поездки граждан между странами и согласовали возможность пересечения границы по внутренним документам.