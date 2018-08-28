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Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
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Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе 

RT на русском 2 часа назад
Совет Безопасности ООН по запросу России проведёт срочные консультации по ситуации в сирийском Идлибе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
«Мы запросили срочные консультации СБ ООН о ситуации в Идлибе. Они, как я понимаю, состоятся сегодня ближе к вечеру по московскому времени», — сказал Рябков.
Ранее в Минобороны заявили, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, что связано с подготовкой в сирийской провинции Идлиб ещё одной провокации с якобы использованием химоружия.
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