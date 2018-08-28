Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН по запросу России проведёт срочные консультации по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова. «Мы запросили срочные консультации СБ ООН о ситуации в Идлибе. Они, как я понимаю, состоятся сегодня ближе к вечеру по московскому времени», — сказал Рябков. Ранее в Минобороны заявили, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, что связано с подготовкой в сирийской провинции Идлиб ещё одной провокации с якобы использованием химоружия.