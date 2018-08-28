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Россия зеркально ответит на новые санкции США
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Лавров пообещал США взаимность 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России назвал новые санкции США «бесперспективными» и пообещал ответить на них. Об этом Сергей Лавров заявил словацкой газете Pravda.
По словам главы российского МИДа, использование в разговоре с Москвой ультиматумов «бесперспективно» и заставляет Россию лишь «спокойно и прагматично» следовать «принципу взаимности».
При этом Лавров подчеркнул, что, несмотря на язык, избранный Вашингтоном, Москва остается открыта к диалогу и к построению «нормальных взаимоуважительных» отношений. Тем не менее, по словам министра, некие «силы» в истеблишменте США препятствуют этому, «раздувая русофобскую истерию».
В пример Лавров привел критику, обрушившуюся на американского президента Дональда Трампа после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, а также санкции по так называемому «делу Скрипалей».
Упомянутые Лавровым антироссийские меры вступили в силу накануне. Новые санкции подразумевают отказ США в какой-либо помощи России, за исключением «срочной гуманитарной», а российским госкомпаниям — в получении лицензий на экспорт оружия и продукцию двойного назначения.
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