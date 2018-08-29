На Украине вспомнили о «многомиллионой» связи с Крымом

Украинские организации заявили о желании восстановить связи с Крымом

Украинские общественные организации заинтересованы в восстановлении связей с Крымом , сообщил вице-премьер правительства региона — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов

"На нас выходят украинские общественные организации, которые просят о восстановлении связей по линии общественной дипломатии, по линии гражданского общества. Это украинские общественные организации, которые были настроены на поддержку событий Майдана и послемайдановских, но сейчас прозревают", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, украинские общественники устали от того, что киевские власти "обрезают" самые обычные пути общения, которые обязательно должны существовать между народами России и Украины.

Мурадов подчеркнул, что между Россией и Украиной сложились многомилионные родственные связи.