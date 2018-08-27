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Объяснена популярность Путина на Западе
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Популярности Путина на Западе дали объяснение 

Рамблер 27 августа 2018
Газета Der Standard объяснила популярность российского президента Владимира Путина на Западе тремя причинами, пишет RT.
По мнению издания, от Путина без ума Австрийская партия свободы, «Альтернатива для Германии» и Национальный фронт, он также симпатичен умеренным консерваторам и некоторым представителям левых сил.
Популярность Путина легко объяснить, считает издание. Во-первых, президент России — сторонник традиционных ценностей. У него консервативные взгляды на семью, мужественность. Он против хаоса, в который погружается современный мир.
Вторая причина, по версии Der Standard, кроется в том, что Путин умело противостоит гегемонии Запада — он выступает против расширения НАТО, не признает прав гомосексуалистов, противопоставляет российскую экономическую модель американской Уолл-стрит.
Третья причина — в его скромности. При авторитарном стиле управления Путин демонстрирует полное отсутствие авторитарного стиля поведения: он скромен, не хвастлив, ему не чужда самоирония. Такой тип поведения невольно вызывает симпатию, пишет издание.
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