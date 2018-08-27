Макрон заявил о готовности атаковать Сирию в ответ на применение химоружия 

Французские военные готовы нанести удар по Сирии, если та применит химическое оружие, передает "Интерфакс".
"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", — заявил президент республики Эммануэль Макрон.
Французский лидер отметил, что, созданный в Санкт-Петербурге механизм координации с Россией по Сирии, приносит свои результаты.
"Механизм координации с Россией, созданный в Санкт-Петербурге, дал первый эффект, в частности, в гуманитарном плане", — приводит слова президента Франции "Газета.Ru".
Париж также рассчитывает, что Россия и Турция смогут оказать влияние на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта. Макрон считает, что на данный момент власти Сирии не стремятся к политическому урегулированию.
Ранее о готовности нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие, сообщили США.