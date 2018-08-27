Макрон заявил о важности взаимодействия с Россией

Обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно вестись при участии России , заявил президент Франции Эммануэль Макрон , выступая в понедельник на встрече французских послов в Париже.

"Сегодня мы должны сами нести ответственность и гарантировать европейскую безопасность и суверенитет", — сказал французский лидер, отметив, что в настоящее время необходимо "пересмотреть европейскую архитектуру обороны и безопасности".

"Инициировать обновленный диалог по кибербезопасности, химоружию, классическому оружию, территориальным конфликтам, космической безопасности или защите полярных зон, в первую очередь, с Россией", — добавил Макрон.

Он выразил надежду на то, что по этим вопросам будет развернута всесторонняя дискуссия "с европейскими партнерами в широком смысле, в том числе — с Россией".