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Макрон заявил о важности взаимодействия с Россией
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Макрон заявил о важности взаимодействия с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно вестись при участии России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник на встрече французских послов в Париже.
"Сегодня мы должны сами нести ответственность и гарантировать европейскую безопасность и суверенитет", — сказал французский лидер, отметив, что в настоящее время необходимо "пересмотреть европейскую архитектуру обороны и безопасности".
"Инициировать обновленный диалог по кибербезопасности, химоружию, классическому оружию, территориальным конфликтам, космической безопасности или защите полярных зон, в первую очередь, с Россией", — добавил Макрон.
Он выразил надежду на то, что по этим вопросам будет развернута всесторонняя дискуссия "с европейскими партнерами в широком смысле, в том числе — с Россией".
"Устойчивый прогресс в урегулировании кризиса на Украине, равно как и соблюдение рамок ОБСЕ, — я думаю, в особенности, о ситуации с наблюдателями на Донбассе — будут, конечно, непременными условиями для продвижения диалога с Москвой. Но это не должно нам мешать работать уже сейчас на европейском уровне", — подчеркнул президент Франции.
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