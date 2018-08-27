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Лукашенко назвал российских журналистов идиотами
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Лукашенко назвал российских журналистов идиотами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал освещение белорусской политики российскими журналистами и назвал их идиотами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего там подспудного или каких-то там гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову», — заявил белорусский президент.
Так Лукашенко отреагировал на обвинение в российских СМИ в использовании новых антироссийских санкций для того, чтобы что-то потребовать от России.
Ранее белорусский лидер уже критиковал российские СМИ за неправильное, по его мнению, освещение белорусской политики. В июне этого года он обрушился с критикой на «Ленту.ру» за статью о переписывании истории.
Кроме того, в июне на «Ленте.ру» вышла другая статья о том, как Александр Лукашенко использует санкционные войны между Россией и ЕС для организации контрабандных поставок в РФ и личного обогащения.
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