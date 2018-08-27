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Лукашенко назвал Россию и Беларусь ангелами-хранителями друг друга
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Лукашенко назвал Россию и Беларусь ангелами-хранителями друг друга 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что Россия и Беларусь являются настолько близкими государствами, что стали ангелами-хранителями друг другу. «Мы народы от одного корня. Мы родные люди», — подчеркнул глава государства.
Так Лукашенко прокомментировал свой подарок, сделанный во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, — икону-оберег Ангела-хранителя, передает телеканал «Беларусь 1». Напомним, лидеры стран встретились в сочинской резиденции главы российского государства «Бочаров Ручей» 22 августа. Путин предложил белорусскому коллеге «поговорить по всем вопросам двусторонних отношений, а также по проблемам международного характера».
Также президент подчеркнул «величайшую» зависимость Минска от экономики РФ, где Беларусь реализует большую часть своих товаров. «Это наш главный партнер», — отметил Лукашенко.
Лукашенко добавил, что подобное родство между странами может не устраивать многих политиков на Украине. «Они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян», — резюмировал Лукашенко.
Напомним, российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Лидеры государств встречаются регулярно. Александр Лукашенко договорился с российским лидером на сочинской встрече об очередном диалоге в расширенном составе с участием членов правительств двух стран.
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