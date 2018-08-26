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Александр Лукашенко позитивно оценил переговоры с Владимиром Путиным
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Александр Лукашенко позитивно оценил переговоры с Владимиром Путиным 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Именно в силу объективных причин, дал понять глава государства, эта тема подробно обсуждалась на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский руководитель отметил при этом, что сам стал инициатором обсуждения данной темы. «Мы очень много уделили внимания обсуждению этих вопросов в контексте российско-американских отношений и, естественно, их влияния на Беларусь».
В США, пояснил он, «большая часть общества, которая не является сегодня безмолвной, поддерживает Дональда Трампа. Но элите, какой-то части, особенно демократической, не нравится поведение американского лидера». Лукашенко высказал мнение, что если Трамп отойдет от жесткой риторики, то «очень многое выиграет для США». «Недавно сказал, якобы, оправдываясь: „Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут“. Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи», — считает президент РБ. Он добавил, что в США происходит много чего непонятного для обывателя и даже для политиков.
Белорусский президент выразил благодарность Владимиру Путину за «высказанную точку зрения по ситуации в мире, и, прежде всего, ситуации в США и воздействию этой ситуации на мир в целом». Он откровенно признался, что Минск испытывает проблемы экономического характера в связи с западными санкциями, введенными в отношении соседнего государства, и напомнил, что «в свое время от большого обвала российского рубля РБ потеряла порядка $3 млрд только на курсовых разницах».
Поэтому с присущим ему темпераментом Лукашенко назвал «идиотизмом» заявления о желании Беларуси «мышковать на российских трудностях». Президент отметил, что, хоть он и состоит в дружеских отношениях с президентом России, они порой очень жестко ставят вопросы друг перед другом. «Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу характера», — самокритично резюмировал белорусский руководитель.
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