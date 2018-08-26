Лукашенко заявил, что предлагал своего кандидата на пост генсека ОДКБ

"Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему", — рассказал президент страны в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

По его словам, ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась во время встречи в Сочи 22 августа лидеров Белоруссии и России . «Мы глубже посмотрели на эту проблему… Обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены организации», — сказал Лукашенко.