Лукашенко заявил, что предлагал своего кандидата на пост генсека ОДКБ 

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время предлагал на пост генсека ОДКБ кандидатуры, которые в итоге были отвергнуты другими членами организации в пользу Юрия Хачатурова.
"Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему", — рассказал президент страны в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.
По его словам, ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась во время встречи в Сочи 22 августа лидеров Белоруссии и России. «Мы глубже посмотрели на эту проблему… Обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены организации», — сказал Лукашенко.
Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении.