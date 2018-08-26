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Лукашенко: Минск и Москва обсудили совместные действия в рамках ОДКБ
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Лукашенко: Минск и Москва обсудили совместные действия в рамках ОДКБ 

ТАСС 22 минуты назад
МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Совместные действия Белоруссии и России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ситуация вокруг генерального секретаря организации Юрия Хачатурова обсуждалась во время недавней встречи президентов России и Белоруссии в Сочи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.
"И потом мы перешли с подачи [президента РФ Владимира] Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали", — отметил Лукашенко.
Он проинформировал, что президенты Белоруссии и РФ «глубже посмотрели на эту проблему — с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит [премьер-министр] Никол Пашинян со своим правительством». «Мы обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Армения инициировала процесс замены генерального секретаря ОДКБ. 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).
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