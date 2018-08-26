Лукашенко пообещал найти достойного человека на должность посла Белоруссии в России

«Найдём мы достойного человека», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что ещё не думал о назначении нового посла в Россию. Он также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что новым послом может стать нынешний первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков.

«Нет, это не правда, что там пишут в интернете, средствах массовой информации, это абсолютная неправда», — сказал Лукашенко.