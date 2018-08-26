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Лукашенко обвинил Россию в недоплате пошлин от реэкспорта нефти
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Лукашенко обвинил Россию в недоплате пошлин от реэкспорта нефти 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти вопреки договоренностям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что договоренности были достигнуты на переговорах с Владимиром Путиным в апреле 2017 года.
"Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии, если рассчитать по километражу, транзиту", — сказал Лукашенко.
Однако после этого, по его словам, цена на нефть подскочила, и в правительстве России решили, что «белорусы слишком много получили», после чего часть денег стала перечисляться в нарушение договоренностей.
Ранее Лукашенко рассказал о темах переговоров с Путиным.
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