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Лукашенко: в переговорах с Путиным не было ничего конспиративного
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Лукашенко: в переговорах с Путиным не было ничего конспиративного 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего конспиративного и тайного» не было. Об этом сообщает «БелТА».
По словам Лукашенко, на переговорах обсуждались вопросы международной тематики, в том числе вопросы отношений с США и политики американского президента Дональда Трампа.
"Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было", — отметил Лукашенко.
Встреча глав двух государств прошла 22 августа в Сочи, после чего президент Белоруссии анонсировал новую встречу с Путиным при участии правительств.
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