Лукашенко: Белоруссии важно знать о ситуации в российско-американских отношениях 

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Развитие Белоруссии и ее экономики во многом будет зависеть от того, как будут складываться отношения России и США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.
"Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом и особенно с Соединенными Штатами Америки зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика", — отметил Лукашенко.