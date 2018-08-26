Лукашенко: Белоруссии важно знать о ситуации в российско-американских отношениях

"Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом и особенно с Соединенными Штатами Америки зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика", — отметил Лукашенко.