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МИД подтвердил перенос переговоров по Афганистану в Москве
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МИД подтвердил перенос переговоров по Афганистану в Москве 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Министерстве иностранных дел (России) заявили, что запланированные на сентябрь переговоры по Афганистану отложены. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Новость дополняется.
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