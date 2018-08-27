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МИД подтвердил перенос переговоров по Афганистану в Москве
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МИД подтвердил перенос переговоров по Афганистану в Москве
Газета.Ru
6 часов назад
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Фото:
Газета.Ru
В
Министерстве иностранных дел
(
России
) заявили, что запланированные на сентябрь переговоры по
Афганистану
отложены. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Новость дополняется.
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