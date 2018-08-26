США: Украина сможет вернуть Донбасс только военным путем

Возвращение Донбасса под юрисдикцию Украины возможно только военным путём. Об этом заявил президент американского фонда Jamestown Foundation Глен Ховард. Кроме того, западный эксперт отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель в своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным пытается отстаивать продолжение экспорта российского газа через территорию Украины.

«Меркель хочет, чтобы Путин продолжал экспортировать газ через Украину в обмен на завершение Германией строительства «Северного потока-2». Меркель добивается, чтобы Путин сделал что-то на Донбассе. Но спасти Донбасс могут только украинцы — украинские военные. Получить Донбасс обратно можно лишь одним способом — забрав его назад военным путем», — убеждён Глен Ховард.

Также глава американского фонда рассказал, что Киеву нельзя допустить потери контроля над Азовским морем, так как это будет представлять угрозу безопасности на юго-востоке страны. Эксперт считает, что при получении превосходства в этом регионе Российская Федерация может провести военную операцию по захвату азовского побережья Украины.

«Украинские военные должны понимать: если Россия имеет морское превосходство в Азовском море, им будет гораздо легче провести военную операцию в любой части азовского побережья. Они могут отправить спецназ в любую точку, и их задачи гораздо легче осуществить с полным контролем Азовского моря», — подчеркнул Ховард.

Напомним, 10 августа 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Россия планирует «дальнейшую экспансию» в акватории Азовского моря. Также он предостерёг, что это может обернуться для Незалежной «военно-экономической блокадой Азовского побережья». В России опровергли слова Турчинова, объяснив, что украинские суда могут беспрепятственно заходить в Азовское море.

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